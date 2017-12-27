27 декабря 2017, 19:38
В магазине в Петербурге прогремел взрыв
В магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге раздался взрыв, пострадали трое, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на представителей X5 Retail Group, которым принадлежит магазин.
Взрыв прогремел в одной из камер хранения, задета касса. Строительные конструкции здания, в котором помимо «Перекрестка» находятся «Гигант-Холл» и казино, не пострадали.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести, третий пострадал не сильно.
На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция. Причина взрыва устанавливается.
Пятый канал публикует фото с места ЧП на Кондратьевском проспекте в Петербурге.https://t.co/CDYwv4tOjW#Петербург #взрыв pic.twitter.com/C2OC4s9LzM— Пятый канал Новости (@5tv) 27 декабря 2017 г.
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