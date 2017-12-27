В магазине в Петербурге прогремел взрыв

В магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге раздался взрыв, пострадали трое, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на представителей X5 Retail Group, которым принадлежит магазин.

Взрыв прогремел в одной из камер хранения, задета касса. Строительные конструкции здания, в котором помимо «Перекрестка» находятся «Гигант-Холл» и казино, не пострадали.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести, третий пострадал не сильно.

На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция. Причина взрыва устанавливается.