Эксперты оценили потенциальный возврат капиталов в Россию в триллион долларов

Объем капиталов, которые президент РФ Владимир Путин из-за опасений на фоне санкций США попытается вернуть в Россию, может составить триллион долларов, утверждают эксперты Вloomberg. По их мнению, глава государства сможет побудить российских бизнесменов перевести активы в страну путем продления амнистии зарубежных активов.

«Люди должны чувствовать себя комфортно и безопасно, и это не должно быть связано с дополнительными расходами», — цитирует президента издание. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что инициатива направлена на создание комфортных условий для тех, кто хочет вернуть деньги из-за границы.

Ранее правительство РФ пыталось смягчить санкции, но не выказывало никакого беспокойства, пишет Вloomberg. Однако эксперты издания усмотрели в плане по выпуску Россией гособлигаций нарастающие опасения, тем более что Песков назвал состояние отношений с США жалким и предрек новые риски и опасности.

Издание отмечает, что принятый в августе в США закон, предусматривающий создание «списка олигархов», может существенно затруднить приобретение облигаций, выпуск которых задумало российское правительство.

По данным Национального бюро экономических исследований, в Великобритании, Швейцарии, Кипре и прочих офшорных центрах в настоящий момент российские бизнесмены держат гораздо больше денег, чем все население России хранит в стране.