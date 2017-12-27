Путин лично подал документы в ЦИК

Президент РФ Владимир Путин лично прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства, предстоящих в 2018 году, сообщает РИА Новости.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом-самовыдвиженцем, должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.

Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты накануне, 26 декабря, единодушно и стоя проголосовала за принятие соответствующего решения. Сам президент на встрече группы не присутствовал.