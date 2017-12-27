Семьи жертв ДТП на «Славянском бульваре» получат по миллиону рублей

Семьи погибших и пострадавшие в аварии возле станции столичного метро «Славянский бульвар» получат материальную помощь, следует из соответствующего постановления правительства Москвы, о котором сообщает «Росбалт».

Напомним, 26 декабря рейсовый автобус съехал в переход станции метро. Жертвами наезда автобуса стали четыре человека, девять попали в больницы с травмами. СМИ опубликовали запись видеорегистратора, которым оборудован автобус.

Родственники погибших в ДТП получат по 1 млн рублей и финансовую помощь для организации похорон на столичных кладбищах. Детям, потерявшим родителей, назначат дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты.

Каждый пострадавший, госпитализированный в лечебное учреждение, получит 500 тысяч рублей. Пострадавшие с более легкими травмами, лечение которых проводится амбулаторно, получат по 100 тысяч рублей.