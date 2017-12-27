Путин призвал регионы не набирать новые долги

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета обратился к главам регионов с просьбой не набирать новые долги, сообщает РБК.

Глава государства напомнил, что федеральный центр запускает программу помощи закредитованным субъектам федерации, однако многое зависит и от действий региональных властей: «Специально обращаю ваше внимание, чрезвычайно важно, и хочу напомнить ещё раз: регионы-участники программы обязуются сократить коммерческую долговую нагрузку, дефицит своих бюджетов. Я прошу отнестись к этому серьезно. Обращаю на это ваше внимание».

Владимир Путин подчеркнул: «Те ресурсы, которые вы получаете, должны вести к оздоровлению финансов регионов. Не нужно набирать новые долги, разбрасывая полученные ресурсы на то, что вы считаете наиболее целесообразным, и опять погружаться в эту долговую яму».

При соблюдении этих условий будет расти инвестиционная привлекательность регионов: «Еще один фактор инвестиционной привлекательности регионов — это их финансовая устойчивость. Инвесторы доверяют тем регионам, которые способны исполнять свои обязательства, проводят ответственную сбалансированную бюджетную политику, не допускают закредитованности», — заявил Путин.

Отметим, кредиты из федерального бюджета составляют около половины всего госдолга российских регионов. Программа реструктуризации рассчитана на семь лет, для ряда субъектов федерации — на 12 лет. Как заявил президент РФ Владимир Путин, регионам предстоит «выплачивать всего по 5% долга ежегодно», что позволит им сэкономить 428 млрд рублей в 2018–2019 годах.