Спецназ не нашел экс-директора на территории фабрики «Меньшевик»

Полиция и Росгвардия проверили все помещения кондитерской фабрики «Меньшевик» и не смогли обнаружить Илью Аверьянова, открывшего стрельбу по приставам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД Москвы.

Известно, что зона поиска расширена, мероприятия по розыску и задержанию продолжаются.

Telegram-канал Mash сообщает, что два здания пятиэтажки на территории фабрики связаны подземным переходом. Полиция подозревает, что Аверьянов перешел из одного корпуса в другой, после чего и сумел скрыться.

Новый хозяин фабрики Шамсутдин Раджабов рассказал РБК, что Аверьянов открыл стрельбу по нему и судебным приставам, когда они приехали для отчуждения имущества, подлежащего взысканию в счет погашения долга.

«Он бежал на меня с криками «На пол!» и стрелял, я уворачивался и убегал вместе с судебными приставами», — рассказал Раджабов.

Приставы действовали в рамках исполнительного листа о взыскании долга в размере 3,3 млн рублей, выданного Арбитражным судом. Раджабом рассказал изданию, что Аверьянов взял у его компании ООО «Денэм Холл» займ на два миллиона долларов, но денег не вернул. После этого «Меньшевик», являвшийся залогом по кредиту, перешел в собственность Раджабова.

Кредитор утверждает, что Аверьянов более трех лет не позволял ему попасть на территорию фабрики.

«При любой попытке проникновения, он применял физическую силу, провоцировал, устраивал драку», — рассказал взыскатель.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил ТАСС, что Аверьянов владеет карабином «Сайга» на законных основаниях.

«Последний раз продлевалось разрешение на продление оружия в марте 2015 года. Каждые пять лет он обязан это делать», — сказал Хинштейн.