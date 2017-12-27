Рогозин рассказал об испытаниях с собаками

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил телеканалу «Россия 24», что одна из подопытных собак Фонда перспективных исследований выдержала на жидкостном дыхании глубину более километра.

«Одна наша псина выдержала глубину 1004 метра. Дышала, вернулась, жива, здорова. Бегает наш этот испытатель», — отметил Рогозин.

Он подчеркнул, что понимает, как тяжело общество воспринимает опыты с животными. Однако следует учитывать, как много человеческих жизней может быть спасено подобными исследованиями.

«Это не только для подводников, но и для младенцев, которые недоношены и должны быть возвращены в среду подобную той, которая находится в чреве матери. Это люди, которые получили тяжелейшие ожоги <...> Если мы сможем спасти десятки, а может и сотни тысяч человеческих жизней, то все эти опыты оправданы», — сказал он.

Рогозин добавил, что будет настаивать на продолжении исследований с животными.