В Донбассе начался обмен пленными

На нейтральной территории между пунктами пропуска Майорск и Горловкой начался обмен пленными. Об этом РИА Новости сообщил представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

При передаче Киевом 306 человек и получении 74 человек присутствуют уполномоченные по правам человека ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Ольга Кобцева, а также представители Русской православной церкви и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Представители Украины и ДНР сверили списки для обмена.

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал «Интерфаксу», что подписал указ о помиловании украинских солдат, подлежащих обмену.

Три человека из числа запрошенных для обмена в ДНР и ЛНР лиц отказались возвращаться в Донецк, сообщает «Громадське ТВ».

Адвокат Евгений Рыбин пожаловался, что вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко лично вычеркнула из списков освобождаемых восемь человек, которых уже подготовили к обмену. Речь идет, в частности, о Евгении Мефедове, которому Одесский суд уже отменил меру пресечения.