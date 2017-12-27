Facebook объяснил блокировку аккаунта Кадырова

Пресс-служба социальной сети Facebook объяснила блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова американскими санкциями. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление.

«Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий, на которые распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — уточнили в пресс-службе Facebook.

23 декабря Рамзан Кадыров сообщил, что его аккаунт Instagram (принадлежит Facebook) был заблокирован без объяснения причин.

Глава Чечни и Роскомнадзор направляли запросы руководству Facebook Inc. с целью выяснения причин удаления аккаунтов, но ответ на них не поступил.