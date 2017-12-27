27 декабря 2017, 14:03
ФАС продлила срок исполнения предписания по отмене роуминга
Федеральная антиморальная служба (ФАС) РФ продлила срок исполнения предписания по отмене внутрисетевого роуминга, сообщает «Интерфакс».
Как пояснил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин, предписание должно быть выполнено до 31 января 2018 года: «Мы ожидаем, что за это время операторы объявят о снижении тарифов».
Напомним, летом ФАС предписала четырем основным сотовым операторам («Мегафон», «Билайн», МТС и Tele2) исключить из тарифов на услуги связи в поездках по стране необоснованное повышение цен. Изначально был установлен срок 15 декабря текущего года.
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