ФИФА отвергла сведения о допинге в российском футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила спецкомиссии Российского футбольного союза (РФС), что не имеет данных о применении допинга на чемпионате России с 2012 по 2015 годы. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе РФС.

«В письме от ФИФА сообщается о том, что на сегодняшний день у организации нет убедительных данных о возможных нарушениях антидопинговых правил в указанный период времени», — говорится в сообщении. В ФИФА подчеркнули, что запрашиваемая о конкретных пробах информация носит уточняющий характер, но не ставит под сомнение их чистоту.

Спецкомиссию РФС возглавил исполняющий обязанности президента Александр Алаев. Ее основной задачей является выявление в кратчайшие сроки фактов возможных нарушений антидопинговых правил в ходе соревновательного контроля в Чемпионате и Первенстве России по футболу в период с 2012 по 2015 годы.

«Для выполнения поставленной задачи комиссией были отправлены запросы в ФИФА, СКР и РУСАДА. Комиссия максимально оперативно получила необходимую для работы информацию, в том числе о 19 пробах, данные о которых запросила ФИФА. Указанные пробы были взяты в 2012-2013 годах инспекторами допинг-контроля РУСАДА», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.