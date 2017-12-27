Двух человек вывели из захваченной фабрики «Меньшевик»

Из здания захваченной вооруженным мужчиной фабрики «Меньшевик» были выведены два человека. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Ранее стало известно, что стрельбу в здании фабрики открыл экс-директор кондитерской фабрики Илья Аверьянов. Он вступил в конфликт с новым руководством предприятия. Погиб один человек и ранены, по разным источникам, двое или трое. С забаррикадировавшимся мужчиной ведутся переговоры.

Полиция Москвы опровергла сведения о захваченных заложниках.

По сведениям Telegram-канала Mash, заложниками ошибочно сочли людей, находящиеся в здании центра для малоимущих, расположенного рядом с фабрикой. Полиция запрещает покидать им территорию для их же собственной безопасности.