СМИ рассказали о предостережении Путина от инвестиций в США

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с крупнейшими представителями российского бизнеса в сентябре предостерег от инвестиций в американскую экономику, пишет The Bell со ссылкой на три источника, близких к участникам мероприятия.

Один из источников утверждает, что суть предупреждения Путина сводилась к следующему: «Ребята, лучше прекратите отправлять туда деньги: во-первых, могут заморозить и все отобрать, во-вторых — ваши инвестиции будут работать против нас»».

Второй источник поясняет, что прямого запрета не было, российский лидер говорил о том, что бизнесу «должно быть комфортно в своей стране».

Между тем 21 декабря Владимир Путин встретился с представителями деловых кругов и рассказал, что дал поручение обеспечить выпуск специальных облигаций для возвращения капиталов в Россию.

По оценкам экспертов, объем средств, которые могут вернуться в Россию, в потенциале способен достичь триллиона долларов.