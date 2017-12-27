МОК отверг обвинения в нежелании защитить Родченкова

Международный олимпийский комитет опубликовал заявление в ответ на обвинения со стороны адвоката экс-директора Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, сообщает «Интерфакс».

Адвокат Родченкова Джим Уолден, выступающий от имени информатора, заявил, что МОК не предпринимает никаких мер по защите его подопечного. Как утверждает юрист, в случае его возвращения в Россию Родченков может быть убит или подвергнут пыткам.

В МОК подчеркнули, что защита свидетелей, а также комментирование судебных актов, принятые в США или России, не в компетенции комитета, однако отметили: «МОК согласовал работу с ВАДА, которое обращалось в ОКР и в министерство спорта РФ по поводу того, что Родченкову необходима защита как свидетелю. МОК поддерживает контакты с адвокатами Родченкова через своих юристов и в любое время открыт для диалога».

МОК «категорически отрицает претензии мистера Уолдена» в непринятии каких-либо мер, а его обвинения называет нелепыми.