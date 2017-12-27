В Новом Уренгое наказали чиновников после выступления школьника в Бундестаге

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа по результатам проверки назначил дисциплинарные наказания двум заместителям главы города, начальнику и замначальника информационно-аналитического управления. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

«Замглавы по социальным вопросам объявлен выговор, замглавы по внутренней политике вынесено предупреждение»,— цитирует «Интерфакс» представителя городских властей.

Проверка была инициирована после скандального выступления учащегося местной гимназии в Бундестаге. Школьник назвал немецких оккупантов «невинными людьми», что вызвало негативную реакцию россиян.