РАН разберется с фальшивыми подписями под письмом Путину

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что РАН выяснит, как под открытым письмом президенту РФ Владимиру Путину оказались поддельные подписи ученых, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 397 академиков и членов-корреспондентов РАН пожаловались на «громоздкую и неработающую систему управления наукой» в открытом письме президенту РФ Владимиру Путину. Ученые утверждают, что из-за недавно проведенной реформы научные институты и сама академия получили «неадекватный юридический статус».

Однако на совместном заседании президиума РАН и научно-координационного совета Федерального агентства научных организаций некоторые ученые заявили, не подписывали открытое письмо, хотя их подписи под ним значатся.

Сергеев пообещал: «Мы обязательно разберемся. Это как-то надо дезавуировать, чтобы от нас была реакция, что это фейк».