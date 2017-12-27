Медведев предложил рассмотреть отмену налога на движимое имущество

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Госсовета предложил рассмотреть вопрос о судьбе налога на движимое имущество в контексте совершенствования налогового законодательства. Об этом сообщает РБК.

В рамках принятых в ноябре поправок к Налоговому кодексу регионам было возвращено право самостоятельно устанавливать ставку налога, однако она не может превышать 2,2%.

В то же время иностранные инвесторы попросили отменить налог на движимое имущество, назвав его налогом на новые инвестиции. В Консультативном совете по иностранным инвестициям (КСИИ) считают, что отмена налога простимулирует предпринимателей на замену устаревшего оборудования

Объектом налогообложения является транспорт, а также денежные средства, ценные бумаги, экспонаты музея, долевые части в бизнесе и линии связи.