Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, курирующий в российском правительстве спорт, покидает должность председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает РИА Новости.

Мутко заявил, что намерен сосредоточиться на работе в правительстве.

Вместо Мутко председательское кресло займет гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Виталий Мутко покинет пост председателя Российского футбольного союза. 25 декабря источники заявили, что вице-премьер на полгода приостановил работу в РФС.

