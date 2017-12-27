27 декабря 2017, 15:20
Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018
Вице-премьер РФ Виталий Мутко, курирующий в российском правительстве спорт, покидает должность председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает РИА Новости.
Мутко заявил, что намерен сосредоточиться на работе в правительстве.
Вместо Мутко председательское кресло займет гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Виталий Мутко покинет пост председателя Российского футбольного союза. 25 декабря источники заявили, что вице-премьер на полгода приостановил работу в РФС.
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