Мутко подал апелляцию на пожизненное отстранение от ОИ

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) о его пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх, сообщает РИА Новости.

Напомним, Мутко запрещено участвовать в Олимпийских играх в качестве официального представителя российской власти в связи с расследованием МОК «государственной программы допинга» в российском спорте, в том числе во время Олимпиады-2014 в Сочи.

Мутко заявил: «Вынесено решение, что я, как гарант отсутствия нарушений в Сочи, отстранен решением МОК от посещения Олимпиад. Если не отреагировать на это, значит, я согласен с нарушениями в Сочи».

Ранее Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира 2018 года по футболу и председателя Российского футбольного союза, объяснив это желанием сосредоточиться на работе в правительстве, а также подать иск в CAS.