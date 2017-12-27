В МХТ им. Чехова опровергли слухи о коме Табакова

Директор Московского художественного театра имени А. П. Чехова Юрий Кравец прокоментировал сообщения о том, что худрук театра Олег Табаков погружен в искусственную кому, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на медиков сообщили, что Табакова, который ранее поступил в Первую градскую больницу с диагнозом пневмония, ввели в состояние искусственной комы, поскольку подобная процедура облегчает нагрузку на ослабевшие от борьбы с болезнью органы.

Однако Кравец заявил: «Конечно я опровергну эту информацию, которая не имеет под собой никаких оснований».

Директор МХТ подчеркнул, что Олег Табаков чувствует себя нормально.