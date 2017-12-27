27 декабря 2017, 12:07
Полиция опровергла захват заложников на фабрике «Меньшевик»
Пресс-служба столичного главка МВД РФ не подтвердила захват заложников на фабрике «Меньшевик» в Москве, сообщает РБК.
Ранее стало известно, что в результате стрельбы в здании на юго-востоке Москвы погиб человек. Впоследствии выяснилось, что стрелял бывший директор фабрики Илья Аверьянов после конфликта с новым руководством.
По словам Аверьянова, имел место рейдерский захват предприятия.
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