Полиция опровергла захват заложников на фабрике «Меньшевик»

Пресс-служба столичного главка МВД РФ не подтвердила захват заложников на фабрике «Меньшевик» в Москве, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в здании на юго-востоке Москвы погиб человек. Впоследствии выяснилось, что стрелял бывший директор фабрики Илья Аверьянов после конфликта с новым руководством.

По словам Аверьянова, имел место рейдерский захват предприятия.