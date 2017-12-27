СКР отказался считать взрыв в Петербурге терактом

Взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, прогремевший вечером 27 декабря, не является терактом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее заявление Следственного комитета России.

В ведомстве заявили, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более людей, совершенное общеопасным способом» (статья 30, часть 2 статьи 105 УК РФ).

Председатель СКР Александр Бастрыкин направил для участия в расследовании «опытных следователей и криминалистов» из центрального аппарата ведомства.

По словам источника «Интерфакса», «мощность взрыва составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте». Пострадали четыре человека, уточнили в СКР.