Обама обсудил с принцем Гарри тяжелый труд президента

Экс-президент США Барак Обама впервые после ухода со своего поста дал большое интервью британскому принцу Гарри. Оно прозвучало на «Четвертом канале» радио ВВС.

Барак Обама признал, что быть президентом — тяжелый труд из-за постоянного внимания общественности и многих других причин.

«Это жертва. Поэтому я считаю, что каждый должен четко это понимать, когда решает идти в политику. Но в конечном итоге я думаю, что награда за достижение позитивных перемен в мире стоит того», — отметил Барак Обама.

Работу президента он сравнил с эстафетой, в которой каждый участник прикладывает максимум усилий для того, чтобы сделать мир немного лучше. Обама рассказал, что уход с поста вызвал у него смешанные чувства, но, в основном, спокойствие.

В будущее экс-президент США смотрит оптимистично.

«Если мы возьмем на себя ответственность за участие в нашей собственной судьбе, если мы будем участвовать, делать, говорить, работать в наших сообществах, проявлять добровольную инициативу, тогда все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, разрешимы, несмотря на все ужасные новости, которые мы видим», — заявил Барак Обама.