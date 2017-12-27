В ЦИК разъяснили доходы Памфиловой за 2016 год

Пресс-служба Центризбиркома прокомментировала РИА Новости заявление оппозиционера Алексея Навального об «убийственных доходах» Эллы Памфиловой.

«В связи с растиражированными в СМИ "убийственными фактами" о трудовой биографии и доходах председателя ЦИК России Э. А. Памфиловой сообщаем: из 30 657 503,95 рубля годового дохода, указанного в декларации Э. А. Памфиловой за 2016 год, заработная плата составила 5 704 390,55 рубля. Этим исчерпываются средства, полученные из государственного бюджета», — сказано в сообщении.

Пресс-служба также сообщила, что 24,15 млн рублей были полученным от продажи дома и земельного участка, и являются разовым доходом.

В сообщении ЦИК сказано, что личные комментарии Алексея Навального «могут восприниматься только как мелкая месть, не достойная ни политика, ни мужчины».

Недопущенный до выборов оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал сообщение, в котором пожаловался на Эллу Памфилову, «в режиме истерики» обвинившую его в обмане и жизни на нетрудовые доходы. Он назвал главу ЦИК «номенклатурной нахлебницей», и сравнил свой доход за шесть лет (41 миллион рублей) с годовым доходом Памфиловой (30 миллионов).