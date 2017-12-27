РПК «Панцирь» отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим

Боевики из Свободной армии Сирии обстреляли российскую базу Хмеймим, сообщает отслеживающий деятельность террористов Telegram-канал Directorate 4.

Их атака была отбита с помощью зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», перехвативших как минимум две ракеты.

Одна из ракет упала около города Джабла, расположенного в 25 километрах от российской военной базы. Предполагается, что ракеты были запущены из местности около города Бидам в провинции Идлиб. Этот район сейчас патрулируют российские вертолеты.