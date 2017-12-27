Новые находки сделаны археологами в римском военном лагере в Израиле

Археологи продолжают работу на месте лагеря VI римского легиона в долине Мегиддо – единственном известном науке постоянном, полномасштабном римском военном лагере, в Восточной Римской империи. Шестой Железный легиона (Legio VI Ferrata) был размещен здесь после подавления восстания Бар-Кохбы во II веке н. э., подробнее о его истории и о раскопках лагеря можно прочитать в специальном очерке.

Остатки ворот лагеря. Фото: Yotam Tepper

В ходе очередного сезона раскопок ученые обнаружили остатки каменных сооружений, в том числе монументальных ворот центральной части лагеря (principia), где размещался штаб, хранилась легионная казна и жили высшие офицеры. Там же находилось святилище, в котором хранился символ легиона – изображение орла на высоком шесте (aquila), а также символы отдельных подразделений (signa). В лагере шестого легиона, по словам археологов, центральная площадь была окружена внушительной колоннадой.

Среди других находок сотни римских монет, фрагменты стекла, керамики, животных костей. Археологи также нашли несколько погребений легионеров. Останки умерших солдат кремировали, а затем хоронили пепел в глиняных горшках.