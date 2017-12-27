В ФССП назвали долги причиной стрельбы на фабрике «Меньшевик»

Пресс-служба столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) сообщила «Интерфаксу», что устроивший стрельбу Илья Аверьянов среагировал на попытку взыскать с него долг размером 3,3 млн рублей.

Задолженность должна была поступить от ООО «КФ Меньшевик» в пользу ООО «Денэм Холл» на основании исполнительного листа. Приставы, представители взыскателя, понятые и сотрудники группы быстрого реагирования УФССП прибыли на фабрику для принудительного исполнения необходимых мер.

«В ходе исполнительных действий сотрудники УФССП и лица, участвовавшие в исполнительных действиях, не пострадали», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, 27 декабря экс-директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу, смертельно ранив охранника. Преступнику удалось скрыться, его разыскивает полиция.