Богатейшие люди планеты заработали за год триллион долларов

Богатейшие люди планеты в 2017 году увеличили свой капитал на триллион долларов, пишет Bloomberg.

По подсчетам экспертов агентства, больше всех за год прибавил к своему состоянию основатель Amazom Джефф Безос (34,2 млрд долларов), его капитал приблизился к отметке 100 млрд долларов.

В целом 500 главных богачей планеты обладают почти 5,5 трлн долларов.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние 25 российских миллиардеров из списка Bloomberg Index с начала года выросло на 21,6 млрд долларов.