27 декабря 2017, 18:15
Партия «Родина» объявила о поддержке кандидатуры Путина
Партия «Родина» поддержит на президентских выборах 2018 года кандидатуру действующего российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Лидер партии Алексей Журавлев заявил по итогам партийного съезда, что решение о поддержке кандидатуры Путина «принимается единогласно».
Напомним, Владимир Путин примет участие в выборах-2018 как самовыдвиженец. 27 декабря он представил в Центризбирком соответствующие документы.
О поддержке кандидатуры Путина ранее уже заявили партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Гражданская платформа», «Зеленые».
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