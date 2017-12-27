Роскосмос назвал причину аварии при запуске с Восточного

Аварийная комиссия «Роскосмоса» пришла к выводу, что причиной аварии при запуске с космодрома Восточный спутника «Метеор-М» стало несовершенство алгоритмов ПО системы управления разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Аварийная комиссия отметила, что расчеты баллистических траекторий были проведены без отступления от порядка, регламентируемого действующими нормативными документами. Поскольку порядок баллистических расчетов и порядок их проверки не предусматривали использование отдельных параметров углового движения, некорректность алгоритма системы управления разгонного блока не была обнаружена», — сказано в сообщении «Роскосмоса».

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ранее обвинил руководство госкорпорации в системных ошибках.