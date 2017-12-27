Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
27 декабря 2017, среда, 16:10
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Жительница Тюмени выпала из окна многоэтажного дома и погибла
Международный и коммерческий арбитражные суды появятся в Тобольске
Тюменцы жалуются на большие очереди в ГАИ на Московском тракте (ФОТО)
Ревность и алкоголь довели сожителей из Тюмени до поножовщины
Дорогие друзья! KOMANDOR поздравляет ВАС с новым Годом!
KOMANDOR поздравляет тюменцев с Новым Годом и дарит скидки
В Тюмени под видом SPA-салонов действует не менее 10 борделей
Тюменским ветеранам повысили субсидию на ремонт жилых помещений
Массовые ДТП с пострадавшими произошли в Тюмени в минувшие сутки (ФОТО)
#Происшествия
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
27 декабря 2017, 13:22
Минфин правительство

Минфин впервые опубликовал зарплаты министров

Деньги
Деньги
Mags_cat

Министерство финансов РФ впервые обнародовало данные о зарплатах большинства российских министров за 2016 год. Жалованье глав Минобороны, МВД, ФСБ, СВР и президента раскрыто не было.

Больше всех в прошлом году получал Антон Силуанов — 1,73 млн рублей в месяц. Заработная плата составила 22% его дохода в 2016 году

Алексей Улюкаев, руководивший Минэкономразвития до суда по делу о взятке, получал 1,27 млн рублей. Жалованье главы Минэнерго Александра Новака составило 1,16 млн рублей.

Заметно меньше получили глава МЧС Владимир Пучков (954 тысяч рублей) и министр промышленности и торговли Денис Мантуров (921 тысяч рублей).

В десятку лидеров вошли также министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования (от 497 до 634 тысяч рублей).

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Президент России Владимир Путин
Путин лично подал документы в ЦИК
Машина полиции РФ.
Двух человек вывели из захваченной фабрики «Меньшевик»
Виталий Мутко, вице-премьер
Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018
Олег Табаков. фото Наташи Четвериковой
В МХТ им. Чехова опровергли слухи о коме Табакова
Деньги
Минфин впервые назвал зарплаты министров
Архив новостей

Самое читаемое

Павел Грудинин
На выборы от КПРФ идет глава Совхоза имени Ленина
Смартфон Zanco tiny t1
Британцы создали крошечный смартфон весом 13 граммов
Элла Памфилова
Памфилова ответила на критику из-за Навального
Листовка с призывом прийти на митинг-собрание Алексея Навального в Екатеринбурге. Сентябрь 2017
Навального выдвинули в президенты
Флаг Грузии
Убитые грузинским спецназом террористы оказались россиянами
16:04 На Apple подали иски на триллион долларов за тайное замедление iPhone
15:53 В МХТ им. Чехова опровергли слухи о коме Табакова
15:39 В Донбассе начался обмен пленными
15:20 Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018
15:16 Лечебное голодание губит раковые клетки

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Николай Бантыш-Каменский
Николай Бантыш-Каменский
27 декабря 1737 года родился Николай Бантыш-Каменский, историк, библиограф.
15:12 РАН разберется с фальшивыми подписями под письмом Путину
14:55 Путин призвал регионы не набирать новые долги
14:38 СМИ рассказали о предостережении Путина от инвестиций в США
14:20 Богатейшие люди планеты заработали за год триллион долларов
14:05 Двух человек вывели из захваченной фабрики «Меньшевик»
14:03 ФАС продлила срок исполнения предписания по отмене роуминга
13:48 Спутник «Ангосат-1» перестал отвечать Роскосмосу
13:42 Путин лично подал документы в ЦИК
13:37 В Новом Уренгое наказали чиновников после выступления школьника в Бундестаге
13:22 Минфин впервые опубликовал зарплаты министров
12:59 В ЦИК разъяснили доходы Памфиловой за 2016 год
12:28 СМИ узнали о введении Табакова в состояние искусственной комы
12:13 Эксперты оценили потенциальный возврат капиталов в Россию в триллион долларов
12:07 Полиция опровергла захват заложников на фабрике «Меньшевик»
11:44 Минпромторг предложил субсидировать выпуск игрушек по мотивам мультфильмов
11:35 Директор фабрики «Меньшевик» объяснил стрельбу
11:20 Годовой оборот нелегального интернет-рынка алкоголя оценили в 1,7 млрд рублей
11:12 В Россию через границу с Финляндией прорвался микроавтобус
10:57 АСВ предложило быстрый способ ликвидации банков
10:52 СМИ сообщили о заложниках в здании фабрики «Меньшевик»
10:51 До 80% работников в России находятся в неустойчивой форме занятости
10:40 СМИ обвинили директора фабрики «Меньшевик» в стрельбе по посетителям
10:37 Титов подготовил план обеления «гаражной экономики»
10:28 Украина начала тестировать систему биометрического контроля на границе с Россией
10:06 Первый ангольский спутник «Ангосат-1» вышел на орбиту
10:04 Хакер из Екатеринбурга заявил о создании WannaCry по заказу ФСБ
09:50 Академики РАН и ученые призвали Путина спасти российскую науку
09:47 Медведев велел оснастить школьные автобусы мигалками
09:35 Меланья Трамп велела спилить самое старое дерево у Белого дома
09:30 СМИ узнали о планах Минфина по ограничению вложений в токены
09:26 Эксперты назвали самые бесполезные изобретения года
09:14 Медведев поручил отменить уголовные наказания врачам за обезболивающие
09:11 В «Ростехе» подтвердили покупку Турцией дивизионов С-400
08:54 СМИ анонсировали ответ на ограничения США по договору об открытом небе‍
08:38 Шаинского похоронят в США
08:29 Захарова обвинила Госдеп во вмешательстве в выборы-2018 из-за Навального
08:10 Глава Генштаба ВС РФ обвинил США в подготовке террористов на базе в Сирии‍
26.12 21:31 Боевики сбили самолет сирийских ВВС и застрелили пилота
26.12 21:05 Туроператор «Сто морей» объявил о прекращении работы
26.12 20:58 Мать задержанного по делу о теракте петербуржца обращалась за помощью в ФСБ
26.12 20:48 ЦБ обвинил «Открытие» в самоуправстве после начала санации
26.12 20:28 СК отверг причастность руководства МВД к действиям полковника Захарченко
26.12 20:18 СКР объяснил отсутствие Серебренникова на премьере «Нуреева»
26.12 20:10 В Morgan Stanley допустили возможность полного обесценивания биткоина
26.12 20:05 Минтранс отверг жалобу «Победы» на его приказ о ручной клади
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.