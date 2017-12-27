Минфин впервые опубликовал зарплаты министров

Министерство финансов РФ впервые обнародовало данные о зарплатах большинства российских министров за 2016 год. Жалованье глав Минобороны, МВД, ФСБ, СВР и президента раскрыто не было.

Больше всех в прошлом году получал Антон Силуанов — 1,73 млн рублей в месяц. Заработная плата составила 22% его дохода в 2016 году

Алексей Улюкаев, руководивший Минэкономразвития до суда по делу о взятке, получал 1,27 млн рублей. Жалованье главы Минэнерго Александра Новака составило 1,16 млн рублей.

Заметно меньше получили глава МЧС Владимир Пучков (954 тысяч рублей) и министр промышленности и торговли Денис Мантуров (921 тысяч рублей).

В десятку лидеров вошли также министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования (от 497 до 634 тысяч рублей).