СМИ сообщили о перестрелке в магазине в Петербурге

В магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошла перестрелка, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источники.

Как утверждают собеседники телеканала, стрельба произошла в магазине на Кондратьевском проспекте — в этом же магазине, как сообщалось ранее, прогремел взрыв. По данным «Пятого канала», при перестрелке пострадали восемь человек.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает о десяти пострадавших при взрыве — ранее имелась информация о трех пострадавших.

В главке МЧС по Петербургу и Ленинградской области заявили: «В здании произошел хлопок. Спасатели уже работают на месте. Эвакуация произведена, возгорания нет».

Данных о силе взрыва и его причине по-прежнему нет.