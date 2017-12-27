СМИ узнали о введении Табакова в состояние искусственной комы

Художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова ввели в состояние искусственной комы, сообщает «Рен-ТВ».

Медики пояснили, что подобная процедура облегчает нагрузку на ослабевшие от борьбы с болезнью органы.

Ранее врачи оценивали срок лечения как месяц, сейчас никто из них не берется делать прогнозы, пишет «Российская газета».

27 ноября стало известно, что артист и режиссер Олег Табаков поступил в Первую градскую больницу с диагнозом пневмония.

Позже врачи сообщили, что несмотря на общую тяжесть состояния, в нем наметилась положительная динамика.