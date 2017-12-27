Telegram обжаловал приказ ФСБ о раскрытии данных в Верховном суде

Компания Telegram Messenger Limited Liability Partnership подала иск в Верховный суд России о признании недействительным приказа Федеральной службы безопасности об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных для сообщений пользователей, сообщает RNS со ссылкой на картотеку суда.

Иск, поступивший 26 декабря, был зарегистрирован и передан судье.

Напомним, в конце июня Роскомнадзор включил Telegram в список организаторов распространения информации, обязав его организовать хранение метаданных и переписки пользователей на российской территории. В июле ФСБ без разрешения суда потребовала от владеющей мессенджером британской компании Telegram Partnership LLP выдать ключи шифрования для шести телефонных номеров, но получила отказ. За него мировой судья в октябре оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей, затем Мещанский районный суд Москвы оставил это решение в силе, признав его законным.

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе с просьбой повлиять на ситуацию с мессенджером Telegram в России.