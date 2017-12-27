Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 декабря 2017, четверг, 04:15
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Времена. Заявлено об открытии рентгеновских лучей, запущен первый энергоблок Балаковской АЭС
Саратовцам вновь обещают дождливый день
Браузер Opera получил защиту от майнинга
Серия одиночных пикетов пройдет в течение всего дня под окнами Администрации Барнаула
Резидент ТОСЭР даст первую продукцию
Медная сказка
Сотрудники окружной полиции призывают жителей округа сообщать о нетрезвых водителях
Технологическая революция: Насколько предприниматели Оренбургской области к ней готовы?
Об итогах «Форума действий»
Честно об экономике. И не только.
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
27 декабря 2017, 19:33
МИД России Рекс Тиллерсон сепаратизм Сергей Лавров Украина

Тиллерсон попросил Россию вернуться в СЦКК

Рекс Тиллерсон
Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе, сообщает RT.

В СЦКК до недавнего времени работали представители России, Украины и ОБСЕ. 19 декабря Россия отозвала своих представителей, заявив, что Украина создает им препятствия в работе.

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, рассказывая о просьбе Тиллерсона, сообщила: «Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь обратился к российской стороне с просьбой вернуть российских представителей в Совместный центр контроля и координации и снизить уровень насилия».

Ранее с аналогичной просьбой к России обратились канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Следственный комитет
СКР отказался считать взрыв в Петербурге терактом
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
«Родина» объявила о поддержке кандидатуры Путина
Линза с логотипом Facebook
Facebook объяснил блокировку аккаунта Кадырова
Виталий Мутко, вице-премьер
Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018
Рекс Тиллерсон
Тиллерсон попросил Россию вернуться в СЦКК
Архив новостей

Самое читаемое

Павел Грудинин
На выборы от КПРФ идет глава Совхоза имени Ленина
Смартфон Zanco tiny t1
Британцы создали крошечный смартфон весом 13 граммов
Элла Памфилова
Памфилова ответила на критику из-за Навального
Листовка с призывом прийти на митинг-собрание Алексея Навального в Екатеринбурге. Сентябрь 2017
Навального выдвинули в президенты
Флаг Грузии
Убитые грузинским спецназом террористы оказались россиянами
21:05 В ФССП назвали долги причиной стрельбы на фабрике «Меньшевик»
20:47 Рогозин рассказал об испытаниях с собаками
20:25 Минкомсвязи жестко предупредил Facebook
20:08 Роскосмос назвал причину аварии при запуске с Восточного
19:54 Обама обсудил с принцем Гарри тяжелый труд президента

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Николай Бантыш-Каменский
Николай Бантыш-Каменский
27 декабря 1737 года родился Николай Бантыш-Каменский, историк, библиограф.
19:51 СМИ сообщили о перестрелке в магазине в Петербурге
19:38 В магазине в Петербурге прогремел взрыв
19:33 Тиллерсон попросил Россию вернуться в СЦКК
19:28 РПК «Панцирь» отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим
19:18 Telegram обжаловал приказ ФСБ о раскрытии данных в Верховном суде
19:10 ФИФА отвергла сведения о допинге в российском футболе
18:54 Семьи жертв ДТП на «Славянском бульваре» получат по миллиону рублей
18:49 МВД опровергло задержание экс-директора фабрики «Меньшевик»
18:38 Медведев предложил рассмотреть отмену налога на движимое имущество
18:33 МОК отверг обвинения в нежелании защитить Родченкова
18:24 Стрелок с фабрики «Меньшевик» сдался полиции
18:15 Партия «Родина» объявила о поддержке кандидатуры Путина
18:10 Рогозин обвинил «Роскосмос» в системных ошибках
17:43 Федерация регби решила внедриться в силовые структуры
17:40 Новый вид паука назван в честь Боба Марли
17:11 Коалиция опровергла обвинения в подготовке террористов в Сирии
16:54 Facebook объяснил блокировку аккаунта Кадырова
16:33 Спецназ не нашел экс-директора на территории фабрики «Меньшевик»
16:28 Новые находки сделаны археологами в римском военном лагере в Израиле
16:18 Мутко подал апелляцию на пожизненное отстранение от ОИ
16:04 На Apple подали иски на триллион долларов за тайное замедление iPhone
15:53 В МХТ им. Чехова опровергли слухи о коме Табакова
15:39 В Донбассе начался обмен пленными
15:20 Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018
15:16 Лечебное голодание губит раковые клетки
15:12 РАН разберется с фальшивыми подписями под письмом Путину
14:55 Путин призвал регионы не набирать новые долги
14:38 СМИ рассказали о предостережении Путина от инвестиций в США
14:20 Богатейшие люди планеты заработали за год триллион долларов
14:05 Двух человек вывели из захваченной фабрики «Меньшевик»
14:03 ФАС продлила срок исполнения предписания по отмене роуминга
13:48 Спутник «Ангосат-1» перестал отвечать Роскосмосу
13:42 Путин лично подал документы в ЦИК
13:37 В Новом Уренгое наказали чиновников после выступления школьника в Бундестаге
13:22 Минфин впервые опубликовал зарплаты министров
12:59 В ЦИК разъяснили доходы Памфиловой за 2016 год
12:28 СМИ узнали о введении Табакова в состояние искусственной комы
12:13 Эксперты оценили потенциальный возврат капиталов в Россию в триллион долларов
12:07 Полиция опровергла захват заложников на фабрике «Меньшевик»
11:44 Минпромторг предложил субсидировать выпуск игрушек по мотивам мультфильмов
11:35 Директор фабрики «Меньшевик» объяснил стрельбу
11:20 Годовой оборот нелегального интернет-рынка алкоголя оценили в 1,7 млрд рублей
11:12 В Россию через границу с Финляндией прорвался микроавтобус
10:57 АСВ предложило быстрый способ ликвидации банков
10:52 СМИ сообщили о заложниках в здании фабрики «Меньшевик»
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.