Тиллерсон попросил Россию вернуться в СЦКК

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе, сообщает RT.

В СЦКК до недавнего времени работали представители России, Украины и ОБСЕ. 19 декабря Россия отозвала своих представителей, заявив, что Украина создает им препятствия в работе.

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, рассказывая о просьбе Тиллерсона, сообщила: «Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь обратился к российской стороне с просьбой вернуть российских представителей в Совместный центр контроля и координации и снизить уровень насилия».

Ранее с аналогичной просьбой к России обратились канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.