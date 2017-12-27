Минкомсвязи жестко предупредил Facebook

Заместитель руководителя Минкомсвязи Алексей Волин в ответ на удаление аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова пообещал предпринять жесткие меры в отношении Facebook и Instagram. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы это учтем. Мы никого просить здесь не будем, выступать в роли просителей, но мы всегда говорили, что дискриминационные действия в отношении граждан Российской Федерации без нашего внимания и ответа не останутся», — заявил Волин.

Сам глава Чечни Рамзан Кадыров спокойно отнесся к блокировке своих аккаунтов.

«Фейсбук заявил о деактивации моего аккаунта из-за внесения в список "запрещенных лиц" США. Исключительно спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину США: где ваша хваленая демократия и право граждан на получение интересующей информации? Или мнение 4 млн подписчиков для вас ничего не значит?» — сообщил Кадыров «Интерфаксу».

23 декабря аккаунты Рамзана Кадырова были заблокированы. Пресс-служба Facebook оправдала свои действия тем, что он был внесен в санкционный список США. Минюст заявил, что «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу».