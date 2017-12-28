Арестованный в Москве за шпионаж норвежец оказался сотрудником спецслужб

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что задержанный в России по подозрению в шпионаже гражданин Норвегии является сотрудником спецслужб, сообщает RT.

Напомним, 19 декабря Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина Норвегии Фроде Берга.

Захарова подтвердила: «Действительно, 5 декабря в Москве при проведении шпионской операции задержан представитель норвежских спецслужб, подданный Норвегии господин Берг».

Ранее суд арестовал россиянина Алексея Житнюка по подозрению в госизмене. Он, по версии следствия, передавал Бергу документы, которые касались Военно-морского флота РФ.