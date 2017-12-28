В петербургских «Перекрестках» отказались от камер хранения

После теракта 27 декабря в петербургском магазине сети «Перекресток» эта сеть решила демонтировать камеры хранения во всех своих магазинах. Об этом «Интерфаксу» сообщил администратор супермаркета на Сенной площади.

Между тем, в Великом Новгороде, как пишет местное издание news.novgorod.ru, в гипермаркетах «Лента» камеры хранения также оказались недоступны: их обернули красно-белой лентой и повесили предупреждение, что камеры временно не работают «по техническим причинам».

27 декабря в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте Петербурга прогремел взрыв самодельной бомбы, заложенной в камере хранения. По последним данным, пострадали 13 человек, в больницах остаются шестеро пострадавших.