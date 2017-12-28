Экс-владельцу фабрики «Меньшевик» предъявили обвинение в убийстве

Бывшему совладельцу московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову предъявлено обвинение в убийстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как уточнил собеседник агентства, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте Аверьянова.

По данным следствия, 27 декабря Аверьянов вступил в словесный конфликт с новым руководством фабрики, в ходе которого достал ружье и произвел несколько выстрелов. Ранение, нанесенное Аверьяновым охраннику, оказалось смертельным.

В столичном управлении Федеральной службы судебных приставов, в свою очередь, рассказали, что предприятие числится должником, а стрельба стала реакцией бывшего хозяина и директора на попытку приставов взыскать с него долг размером 3,3 млн рублей.

Сам Аверьянов, которого правоохранительные органы задержали ранним утром 28 декабря, заявил, что открыл стрельбу из карабина «Сайга» после того, как один из явившихся на фабрику представителей взыскателя долга достал пистолет и направил оружие в его сторону.