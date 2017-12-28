Китай опроверг поставки нефти в КНДР

Китай «в полной мере» выполняет резолюции Совбеза ООН, запрещающие экспорт нефти в КНДР. Об этом заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян, сообщает РИА Новости.

26 декабря южнокорейская The Chosun Ilbo сообщила, что китайские корабли продают нефть в Северную Корею в обход санкций.

В доказательство газета приводила данные с американских спутников, на которых видны эти танкеры.

По данным правительственного источника издания, «незаконная торговля началась после того, как в сентябре Совет Безопасности ООН решительно ограничил импорт нефтепродуктов из Северной Кореи».