28 декабря 2017, 14:57
ЦИК разрешил Путину начать агитацию на выборах
ЦИК России зарегистрировал группу поддержки выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты, а также ее уполномоченных, сообщает «Интерфакс».
Также Центризбирком разрешил Путину открыть специальный избирательный счет и начать предвыборную агитацию.
Уполномоченными представителями группы выдвижения действующего главы государства стали пять человек: Андрей Тихомиров, Сергей Кабышев, Надежда Чучелина, Оксана Дружинина и Алексей Ермаков.
Выборы пройдут 18 марта 2018 года.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое