ЦИК разрешил Путину начать агитацию на выборах

ЦИК России зарегистрировал группу поддержки выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты, а также ее уполномоченных, сообщает «Интерфакс».

Также Центризбирком разрешил Путину открыть специальный избирательный счет и начать предвыборную агитацию.

Уполномоченными представителями группы выдвижения действующего главы государства стали пять человек: Андрей Тихомиров, Сергей Кабышев, Надежда Чучелина, Оксана Дружинина и Алексей Ермаков.

Выборы пройдут 18 марта 2018 года.