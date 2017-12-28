28 декабря 2017, 17:49
В Казахстане запретили анонимные комментарии в интернете
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки, «направленные на совершенствование законодательства по вопросам информации и коммуникаций», говорится на сайте главы республики.
Как сообщает издание Caravan.kz, речь идет о запрете полностью анонимных комментариев на сайтах.
Владельцев электронных ресурсов обяжут заключать с пользователями соглашения, где личность пользователя будет проверяться по SMS или с использованием электронной подписи.
Размещать комментарии пользователи смогут как под своим именем, так и под псевдонимом, однако владелец ресурса всегда будет знать, кто стоит за псевдонимом.
Он будет обязан хранить эту информацию в течение трех месяцев после расторжения договора с пользователем.
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