СМИ сообщили о появлении связи с ангольским спутником

Наземным специалистам удалось восстановить связь с первым национальным ангольским спутником AngoSat-1, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, со спутника получена телеметрия. Ранее источник заявил, что «есть все подтверждения, что космический аппарат находится на целевой орбите».

Напомним, 27 декабря спутник был выведен на орбиту с космодрома Байконур, однако связь с ним наладить не удалось. Спутник должен был использоваться Анголой для телерадиовещания в Африке. Контракт предусматривал создание комплексов управления его полетами в Луанде и подмосковном Королеве.

По одной из версий, причиной потери ангольского спутника AngoSat-1 могло стать короткое замыкание.