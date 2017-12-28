Тим Кук заработал за год 102 млн‍ долларов вопреки скандалу с iPhone

В прошедшем финансовом году исполнительный директор Apple Тим Кук заработал 102 млн долларов, сообщает Bloomberg.

Речь идет о периоде с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017-го.

Большую часть этой суммы (89,2 млн) Куку принесли акции Apple. Остальную часть составило вознаграждение за работу в компании — зарплата в размере 3,06 млн и бонус 9,33 млн.

При этом бонус Кука вырос на 74% по сравнению с 2016 годом на фоне улучшения финансовых показателей компании из-за продаж iPhone X и iPhone 8.

Последний скандал с коллективным судебным иском против Apple на вознаграждении не сказался.