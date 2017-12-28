Египет назвал цены путевок для россиян после открытия авиасообщения

Заместитель главы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль рассказал в интервью РИА Новости, во сколько обойдется российским туристам отдых в Египте после возобновления регулярного авиасообщения.

Напомним, регулярные рейсы из России в египетские города, включая курортные, были прекращены более двух лет назад, после крушения российского самолета над Синайским полуостровом и признания случившегося терактом.

Как заявили в Министерстве транспорта РФ, прямое авиасообщение между Москвой и Каиром может быть возобновлено уже в феврале 2018 года, Возобновление полетов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх стороны обсудят в апреле 2018 года.

Хелиль, комментируя перспективы возвращения российских туристов в Египет, отметил: «Как ожидается, стоимость недельной поездки с размещением в гостинице уровня четыре звезды с авиаперелетом из Москвы в Каир и обратно будет начинаться от 650 долларов».

Представитель турсектора Египта подчеркнул: «Мы пытаемся добиться того, чтобы российский турист смог насладиться поездкой, заплатив при этом приемлемую цену».