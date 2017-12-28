28 декабря 2017, 20:33
Волгоградский Институт экономических и социальных исследований признан иноагентом
Минюст России внес фонд «Институт экономических и социальных исследований» в список НКО-иноагентов, сообщается на сайте ведомства.
Факт соответствия организации признакам иноагента установлен в ходе внеплановой проверки документов, проведенной управлением Минюста по Волгоградской области.
На портале российской прикладной социологии говорится, что этот фонд находится в Волгограде, был основан в 1996 году и специализируется на социологическом обеспечении избирательных кампаний и маркетинге регионального рынка недвижимости.
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