На Гайдаровском форуме в РАНХиГС обсудят образование будущего, научные коммуникации и big data

Специалисты из сфер бизнеса, финансов и образования примут участие в таких образовательных и научных сессиях, как: «Тренды образования: вызовы, ожидания, реальность», «Компании-лидеры и университеты: задачи и рецепты технологического прорыва», «Прогнозирование будущего образования» и «Ученые без границ: «Большие данные», научные коммуникации и социальные сети».

Во время открытого диалога «Тренды образования: вызовы, ожидания, реальность» эксперты форума определят основные тенденции развития образования в современном мире, попытаются понять, находится ли российское образование в общемировом тренде. Будет поднят вопрос реформ экономики и образования, а также наличие консенсуса в российском обществе относительно состава необходимых реформ. Специалисты обсудят будущее университетов, их перспективы в ближайшие 10–15 лет и другие темы.

Модератором диалога станет директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев. В обсуждении примут участие ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов; ректор ВАВТ Сергей Синельников-Мурылев; директор ФИРО Александр Асмолов; и директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

Эксперты панельной дискуссии «Компании-лидеры и университеты: задачи и рецепты технологического прорыва» поднимут вопрос современной парадигмы трансформации взаимодействия вузов и бизнеса, основываясь на международном опыте и российской практике. Участники дискуссии выявят инструменты необходимы для создания инновационной системы в вузах, сделают выводы о том, как компании могут помочь университетам сформировать новый технологический уклад, а также ответят на ряд других вопросов.

Научный руководитель МШУ «Сколково» Андрей Волков выступит в роли модератора дискуссии. Ее участниками станут заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович; генеральный директор, председатель Правления АО «РВК» Александр Повалко; председатель Совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг; президент РАН Александр Сергеев; председатель Совета директоров ОАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрий Пумпянский; генеральный директор ООО «Яндекс» Елена Бунина; и управляющий директор, начальник Центра технологических инноваций Сбербанка Екатерина Фроловичева.

Рабочая сессия «Ученые без границ: «Большие данные», научные коммуникации и социальные сети» будет посвящена обсуждению вопросов открытой науки в России и мире. Эксперты в этой области обозначат влияние «больших данных» на принятие стратегических решений о научной и инновационной политике, укажут место ученого в этой новой реальности и пояснят, как трансформируется его академическая карьера. Также будет затронут вопрос выбора эффективного научного инструментария в условиях цифровой эйфории, и поднят ряд других тем.

В рамках сессии компания Digital Science – ведущий международный интегратор научной информации, в партнёрстве с РАНХиГС анонсирует запуск в России уникальной инновационной платформы научно-технической информации на основе «больших данных» (big data), задача которой – способствовать развитию цифровой науки и экономики.

Среди вопросов к обсуждению на сессии: крупнейшая в мире база данных как «умный» источник ретроспективного, текущего и форсайт-анализа научного финансирования и прикладных грантов, реализованных и актуальных, на общую сумму более 1 трлн. долларов. Оценка перспектив партнерств между учеными; анализ дублирующего финансирования; мировые тренды роста и снижения финансирования по тем или иным научным областям; тенденции изменений в развитии предметных направлений ещё до выхода итоговых публикаций по завершённым исследованиям.

Президент Ассоциации Интернет-издателей, главный идеолог открытого доступа в России Иван Засурский и начальник Отдела научно-информационного развития РАНХиГС, председатель Совета Ассоциации научных редакторов и издателей Оксана Медведева станут модераторами сессии.

Участниками дискуссии станут президент крупнейшего репозитория научных работ в области социальных исследований SSRN Грегг Гордон; один из руководителей компании Altmetric (UK) Майк Тэйлор; вице-президент в Европе, Ближнем Востоке и Азии компании Digital Science (UK), генеральный директор Digital Science Russia Игорь Осипов; директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей Матвеев ; директор по развитию инновационной экосистемы ОАО «РВК», один из авторов проекта Центров НТИ Алексей Гусев; директор центра научной коммуникации ИТМО и автор первого анализа университетов России с помощью альтметрик Дмитрий Мальков и другие.

На открытом диалоге «Прогнозирование будущего образования» зарубежные эксперты из разных сфер бизнеса и образования обозначат имеющиеся при обучении будущих лидеров белые пятна, выскажут радикальные предложения и провокационные идеи для изменения мышления об образовании, представят, как будет выглядеть индустрия образования в 2030, а также определят недооцененные на сегодняшний день навыки, которые сыграют ключевую роль в будущем.

Модератором диалога объявлен директор программы Global Governance and Leadership Program Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС профессор Сэм Потоликкио. Обозначенные вопросы обсудят представитель World Economic Forum Young Global Leader, основатель и генеральный директор компании Tezign Линг Фан; соучредитель и директор по маркетингу Tezign Дейзи Гуо; представитель кафедры Управления операциями и технологиями в Университете Шеффилда Джонатан Линтон; представитель Thoburns Communications Ltd Нил Осборн; управляющий директор и руководитель отдела рыночной и тематической стратегии компании Global Wealth & Investment Management (GWIM), подразделения корпорации Банк Америки Джозеф Куинлан; Исполнительный директор Международный совет музеев (International Council of Museums) Бьерн Стенверс; и заместитель декана Школы международных отношений и государственной администрации Колумбийского университета Кори Вэй.

Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Участие в Гайдаровском форуме бесплатное, по предварительной регистрации.