В Минкульте назвали дату похорон Владимира Шаинского

Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский заявил, что прах композитора Владимира Шаинского могут похоронить в России после 12 января, сообщает РИА Новости.

Напомним, народный артист РСФСР Владимир Шаинский скончался 26 декабря на 93-м году жизни в США, где жил с семьей в последнее время.

Его супруга Светлана заявила, что останки композитора могут быть похоронены в США, но отмечала: «Хотя если будут какие-то предложения из России, то я открыта».

Представитель Минкульта отметил: «Министерство культуры РФ поддерживает контакт с вдовой Владимира Шаинского Светланой Владимировной. Безусловно, учитывая его заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине. И уже достигнута предварительная договоренность, что он будет похоронен в России после 12 января».

Вопрос похорон прорабатывается, детали будут известны позднее, отметил Журавский.