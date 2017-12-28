Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что прах композитора Владимира Шаинского захоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости.

Народный артист РСФСР Владимир Шаинский скончался 26 декабря на 93-м году жизни в США, где жил с семьей в последнее время. Его супруга Светлана заявила, что останки композитора могут быть похоронены в США, однако в Минкульте РФ выразили надежду, что Шаинский, «учитывая его заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру», будет похоронен на родине.

Немерюк, отвечая на вопрос о месте захоронения композитора, отметил: «Да, на Троекуровском кладбище. Его кремируют и привезут на Троекуровское».

В Минкульте ранее сообщили, что похороны могут состояться после 12 января.