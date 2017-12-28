Порошенко заявил о готовности закупать «не коррупционный» газ у России

Украина готова закупать газ у России, в случае, если он будет дешевым, а договоры на его поставку будут прозрачными, заявил президент республики Петр Порошенко, передает «Интерфакс».

Порошенко отметил, что за последние два года Украина стала энергетически независимой.

«Они [российские поставщики] стучат: может, возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, — пожалуйста», — сказал Порошенко, выступая в Одесской области.

Он отметил, что на протяжении 20 лет «Украина была на "иголке" коррупции и зависимости от российского газа».

И лишь благодаря решительным действиям, «в том числе в международных судах», республике удалось обеспечить независимость от РФ и справедливые цены на газ.

22 декабря Арбитражный суд Торговой палаты Стокгольма подтвердил решение, обязывающее «Нафтогаз Украины» заплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за поставки в 2013-2014 годах.

Суд поддержал «Газпром», признав необходимость выполнения положений договора «бери-или-плати».